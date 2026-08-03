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Инфантино попросит администрацию Трампа помочь ему сохранить пост в ФИФА — New York Post

Инфантино попросит администрацию Трампа помочь ему сохранить пост в ФИФА — New York Post
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Президент ФИФА Джанни Инфантино добивается помощи администрации президента США Дональда Трампа, чтобы сохранить свой пост. Об этом сообщает онлайн-издание New York Post. По данным источника, Инфантино намерен встретиться с госсекретарём США Марко Рубио и поговорить о том, что «футбол мог бы быть частью мягкой силы Америки».

Ранее ФИФА анонсировала создание дочерней структуры FIFA Forward Enterprises для управления коммерческими правами на чемпионаты мира и другие соревнования с целью увеличения доходов организации. Инициатива вызвала резкое неприятие со стороны УЕФА, Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016-го. До этого он работал в УЕФА.

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