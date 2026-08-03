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Ташуев прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Ростова»

Ташуев прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Ростова»
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Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев оценил слухи о возможном назначении на аналогичную должность в «Ростове».

— Известно ли вам об интересе со стороны «Ростова»?
— Нет, абсолютно, — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Ростов» с тремя очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В стартовых турах нового розыгрыша высшего дивизиона российского первенства ростовчане под руководством Джонатана Альбы уступили «Оренбургу» (1:2) и переиграли московскую «Родину» (4:2).

«Енисей» с семью очками находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги Pari.

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