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«Ситуация далеко не лучшая». Главный тренер «Енисея» Ташуев — об амбициях клуба

«Ситуация далеко не лучшая». Главный тренер «Енисея» Ташуев — об амбициях клуба
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Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался об амбициях клуба в Лиге Pari. После четырёх стартовых матчей второго по силе российского дивизиона «Енисей», набрав семь очков, располагается на шестом месте в турнирной таблице.

«Мы сыграли четыре тура в ФНЛ — три на выезде. Заработали семь очков. В целом нормально. Сейчас будет два матча дома. Мы всегда ставим цель внутри клуба и команды — стараться выигрывать каждый матч. А в целом, конечно, ситуация далеко не самая лучшая», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 5-м туре Первой лиги «Енисей» сыграет с «Текстильщиком».

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