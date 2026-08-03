Дмитрий Васильев перешёл из «Зенита» в «Оренбург»

Санкт-петербургский «Зенит» в официальном телеграм-канале объявил о переходе полузащитника Дмитрия Васильева в «Оренбург».

«Футбольные клубы «Зенит» и «Оренбург» достигли договорённости о переходе полузащитника.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Дмитрия Васильева за вклад в победы и титулы и желает удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба с берегов Невы.

Дмитрий Васильев является воспитанником сине-бело-голубых, ранее на правах аренды он уже выступал за «Оренбург», так же футболист играл и за «Сочи» в прошлом сезоне — тогда игрок принял участие в 30 матчах сочинцев во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал один ассист.