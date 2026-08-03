15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Васильев перешёл из «Зенита» в «Оренбург»

Дмитрий Васильев перешёл из «Зенита» в «Оренбург»
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» в официальном телеграм-канале объявил о переходе полузащитника Дмитрия Васильева в «Оренбург».

«Футбольные клубы «Зенит» и «Оренбург» достигли договорённости о переходе полузащитника.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Дмитрия Васильева за вклад в победы и титулы и желает удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба с берегов Невы.

Дмитрий Васильев является воспитанником сине-бело-голубых, ранее на правах аренды он уже выступал за «Оренбург», так же футболист играл и за «Сочи» в прошлом сезоне — тогда игрок принял участие в 30 матчах сочинцев во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал один ассист.

Материалы по теме
«Зенит» и Семак хотят Головина. Но для возвращения в Россию нужно несколько условий
«Зенит» и Семак хотят Головина. Но для возвращения в Россию нужно несколько условий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android