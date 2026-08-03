Генсек РФС оценил включение женской сборной России U15 в состав Турнира развития УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о процессе возвращения российских сборных и клубов на международные турниры. Ранее стало известно, что женская сборная России U15 примет участие в Турнире развития УЕФА.

«Нам очень важно, что УЕФА, несмотря на действующие ограничения в отношении российских сборных, продолжает работу по их постепенному возвращению в международный футбольный процесс. Турниры развития УЕФА — это официальные международные соревнования, которые, хотя и не относятся к чемпионатам Европы или мира, являются важной частью системы подготовки молодых футболистов и футболисток.

Рады, что женская сборная России U15 получила возможность принять участие в турнире развития УЕФА в Казахстане. Для девушек это ценный международный опыт, который будет способствовать их спортивному росту и поможет лучше подготовиться к выступлениям после полноценного возвращения российских сборных к официальным соревнованиям», — приводит слова Митрофанова официальный сайт РФС.