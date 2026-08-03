«Неприятно». Александр Максименко — о назначенном пенальти в матче «Спартака» с «Ахматом»
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Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался по итогам матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. В начале игры судья Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака» после того, как защитник Кристофер Ву коснулся мяча рукой при розыгрыше от ворот.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5' 1:1 Ву – 39' 1:2 Барко – 90+1'
Удаления: Касинтура – 76' / нет
— Все видели этот эпизод, что тут комментировать?
— Удивился, когда пенальти назначили?
— В динамике сложно оценить эпизод. Конечно, в самом начале матча неприятно получать пенальти, тем более такой. Но рад, что переломили игру и добились победы, — приводит слова Максименко «Матч ТВ».
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