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«Кристал Пэлас» хочет усилиться защитником «Челси» Дисаси — Хокинс

«Кристал Пэлас» хочет усилиться защитником «Челси» Дисаси — Хокинс
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«Кристал Пэлас» планирует подписать защитника «Челси» Акселя Дисаси. Об этом сообщил журналист Фабрис Хокинс в социальной сети X.

Ранее к «синим» присоединился Максанс Лакруа, до этого выступавший за «стекольщиков». В «Кристал Пэлас» считают, что Дисаси может стать заменой Лакруа. Клубы Серии А также следят за ситуацией.

Аксель Дисаси ранее выступал за «Париж», «Реймс» и «Монако», а с 2023 года защищает цвета «Челси». Футболист уходил в аренду в «Астон Виллу», а вторую часть прошлого сезона провёл в «Вест Хэм Юнайтед» — также в рамках арендного договора. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В 20 матчах прошедшего сезона защитник забил один гол.

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