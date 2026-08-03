«Стыдобище». Жена Смолова — о комментариях про не забитый Фёдором пенальти на ЧМ-2018

Супруга бывшего нападающего сборной России Фёдора Смолова Карина Истомина высказалась о негативных комментариях про не забитый пенальти мужем на чемпионате мира — 2018. В 1/4 финала ЧМ-2018 россияне уступили Хорватии в серии послематчевых пенальти. Смолов ударил «паненкой», вратарь Даниэль Субашич отразил удар.

«Вчера была мерзопакостная ситуация. Мы шли с ребёнком и мужем по улице, нам навстречу шла пара. И парень вслед моему мужу сказал: «Ой, вам надо было всё-таки забивать». Это была отсылка к незабитому пенальти на чемпионате мира в 2018 году. Такое часто повторяется. Это просто отвратительно. Не понимаю, почему люди считают нормальным вот так подходить на улице. Не говорю про интернет, там совсем всё очень плохо. Но эти мужчины имеют наглость подходить или кричать что-то такое вслед. Не знаю, на что они надеются. Мне кажется, если бы я так шла по улице и мой партнёр, парень, друг или муж что-то такое крикнул вслед другому человеку, мне было бы так стыдно. Это стыдобище. Вообще не понимаю этих мужчин.

Я до сих пор не понимаю, когда выкладываю что-то с мужем, а мне пишут в комментариях про этот пенальти. Это было в 2018 году. Это было восемь лет назад. Это было две жизни назад. Это было до ковида. Это было так давно. Почему это продолжают вспоминать? Почему люди думают, что они имеют право подходить на улице и говорить своё мнение, о котором их никто не спрашивал. Вопрос риторический. Редко высказываюсь на эти темы, потому что терпеть не могу, когда это форсится в спортивных пабликах, так как там максимально тяжёлая аудитория для меня, у которой эмоционального интеллекта не так много, как хотелось бы», — сказала Истомина в видео, которое было опубликовано в социальных сетях.