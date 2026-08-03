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Сутормин: «Факел» может отнимать очки у лидеров, игра с «Краснодаром» тому пример

Сутормин: «Факел» может отнимать очки у лидеров, игра с «Краснодаром» тому пример
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Полузащитник «Факела» Алексей Сутормин ответил на вопрос, чего воронежская команда способна добиться в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. В 3-м туре «Факел» проиграл «Краснодару» — 2:3.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'     3:0 Кривцов – 59'     3:1 Турищев – 85'     3:2 Сутормин – 88'    

— На что «Факел» способен в чемпионате?
— Да всё банально и просто: надо зарабатывать очки, стараться достигать результатов в каждом матче — и всё. А дальше — уже весной смотреть, на что мы наработаем. Главное — работать и достигать максимального результата в каждой игре.

— Вы считаете «Факел» той командой, которая будет отбирать очки у топ-команд лиги?
— Естественно. Команда решила задачу в прошлом сезоне — по спортивному принципу вышла в Премьер‑Лигу. Конечно, мы можем забирать очки и выигрывать. Игра с «Краснодаром» — тому пример. Не все команды, думаю, по такому счёту могут собраться и постараться отнять очки. Особенно за 10 минут до конца матча, — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

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