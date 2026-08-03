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В «Шанхай Шэньхуа» объявили об уходе Леонида Слуцкого

В «Шанхай Шэньхуа» объявили об уходе Леонида Слуцкого
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Пресс-служба «Шанхай Шэньхуа» объявила, что российский тренер Леонид Слуцкий покинул клуб. Ранее сам Слуцкий сообщил, что завершает работу в «Шанхае».

«Официально: Леонид Слуцкий уходит из клуба. В связи с достижением взаимного соглашения мы можем объявить, что Слуцкий больше не занимает пост главного тренера команды. Леонид возглавил «Шанхай» 1 января 2024 года. В течение почти трёх лет, которые он провёл в клубе, «Шанхай» выиграл два Кубка Китая, а также взял серебро национального первенства. В 109 матчах под его руководством команда одержала 65 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 25 поражений.

У Леонида Слуцкого наивысший процент побед в истории клуба, его достижения за последние три года говорят сами за себя. «Шанхай Шэньхуа» хотел бы выразить искреннюю благодарность Леониду Слуцкому за его выдающийся вклад и пожелать ему успеха и счастья в будущем», — сказано в сообщении пресс-службы китайского клуба.

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