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Маурисио Почеттино продлил контракт с Федерацией футбола США

Маурисио Почеттино продлил контракт с Федерацией футбола США
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Федерация футбола США (USSF) продлила контракт с главным тренером сборной страны Маурисио Почеттино. Об этом сообщается на официальном сайте USSF.

Срок действия нового трудового договора специалиста с федерацией рассчитан до 2030 года включительно.

«За последние два года сотрудничества с Федерацией футбола США нам стало ясно, что существует огромный потенциал для дальнейшего укрепления программы мужской национальной команды. Страсть, которую мы ощутили со стороны болельщиков на протяжении всего чемпионата мира, только укрепила нашу веру в то, что́ здесь возможно.

Мы рады возможности применить весь наш опыт и знания в ещё большем количестве областей деятельности Федерации футбола США, помогая развивать игроков, тренеров и команды федерации. Мы хотим оказать долгосрочное влияние на спорт в стране, которая так тепло нас приняла, и чтобы это влияние выходило за рамки результатов на поле», — приводит слова Почеттино пресс-служба USSF.

Маурисио Почеттино возглавляет сборную США с сентября 2024 года. Под его руководством «звёздно-полосатые» дошли до 1/8 финала чемпионата мира — 2026, который проходил в Канаде, США и Мексике.

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