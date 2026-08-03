«Динамо» Самарканд объявило о переходе в «Рубин» участника чемпионата мира — 2026

Пресс-служба «Динамо» Самарканд объявила о переходе узбекского футболиста, участника чемпионата мира — 2026 Жахонгира Урозова в казанский «Рубин» на правах аренды с опцией выкупа.

Урозов за три сезона в составе «Динамо провёл 55 матчей и забил один гол. Со сборной Узбекистана он принимал участие в розыгрыше ЧМ-2026. Джахангир отыграл два матча на турнире: с Колумбией (1:3) и ДР Конго (1:3). Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 1,2 млн.

«Рубин» после двух туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав три очка.