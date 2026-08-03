«Барселона» готова вступить в переговоры по трансферу Родри — Cadena Ser

«Барселона» внимательно следит за ситуацией вокруг возможного перехода полузащитника сборной Испании Родри из «Манчестер Сити» в «Реал». Об этом сообщает Cadena Ser.

Отмечается, что интерес сине-гранатовых к испанцу продиктован травмой Френки де Йонга. Каталонцы изучают возможность подписания Родри и намерены действовать, если сам футболист проявит желание присоединиться к ним, а финансовые условия позволят заключить сделку.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.