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«Спартак» установил исторический рекорд после победы над «Ахматом»

«Спартак» установил исторический рекорд после победы над «Ахматом»
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Пресс-служба «Спартака» сообщила, что в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Ахматом» красно-белыми был установлен исторический рекорд. Так, теперь «Спартак» — лучшая команда в истории чемпионата России по волевым победам. На счету москвичей, согласно заявлению пресс-службы клуба, 85 таких побед.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

В матче с «Ахматом» открыл счёт на пятой минуте игрок хозяев поля Эгаш Касинтура, реализовав пенальти. На 39-й минуте защитник красно-белых Кристофер Ву сравнял счёт. Во втором тайме на 76-й минуте Касинтура был удалён после вмешательства VAR. В концовке встречи на 90+1-й минуте Эсекьель Барко ударом со штрафного принёс победу «Спартаку».

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт 9 августа.

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