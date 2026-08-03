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«Никогда не ноет». Квеквескири назвал лучшего футболиста в РПЛ

«Никогда не ноет». Квеквескири назвал лучшего футболиста в РПЛ
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Бывший защитник «Оренбурга» и «Факела» Ираклий Квеквескири назвал полузащитника «Зенита» Вендела лучшим игроком в чемпионате России.

«Для меня? Вендел. С ним очень приятно играть, часто вступали в единоборства. Никогда не ноет и не провоцирует, выходит из сложных ситуаций. Да, у него бывают ошибки, как у всех. Но это элита ещё какая. Для «Зенита» это вообще…» — сказал Квеквескири в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Вендел перешёл из португальского «Спортинга» в «Зенит» в 2020 году. За сине-бело-голубых футболист провёл 183 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 40 результативных передач.

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