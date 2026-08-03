«Рубин» представил Жахонгира Урозова в качестве новичка

Казанский «Рубин» представил защитника сборной Узбекистана Жахонгира Урозова в качестве новичка клуба. Футболист перебрался в клуб Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги из самаркандского «Динамо» на правах аренды.

За казанский клуб Урозов будет выступать до конца 2026 года. В новой команде защитник выбрал 13-й номер. Ранее пресс-служба «Динамо» Самарканд сообщила, что у казанцев будет опция выкупа игрока.

Фото: ФК «Рубин»

Урозов за три сезона в составе «Динамо провёл 55 матчей и забил один гол. Текущим летом он принимал участие на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике в составе сборной Узбекистана. Футболист отыграл две встречи на турнире: с Колумбией (1:3) и ДР Конго (1:3).