Дебютант турецкой Суперлиги сделал предложение «Спартаку» по трансферу Ливая Гарсии — Орук

Дебютант турецкой Суперлиги ФК «Чорум» сделал предложение о трансфере нападающего московского «Спартака» Ливая Гарсии, сообщает журналист Огюз Орук на своей странице в социальной сети.

Турецкий клуб рассматривает Ливая Гарсию в качестве альтернативы трансферу форварда из саудовской Про-Лиги, имя которого не называется.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард близок к переходу в греческий «Панатинаикос» на правах аренды, нерешёнными оставались два вопроса. Первый касается опции выкупа, а второй – суммы, которую «Спартак» запрашивает за годовую аренду.

Футболист выступает за «Спартак» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 Ливай Гарсия провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.