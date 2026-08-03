«Какой ты арбитр ФИФА?» Игорь Федотов раскритиковал судью матча «Оренбург» — «Зенит»

Бывший арбитр Игорь Федотов раскритиковал коллегу Евгения Кукуляка, обслуживавшего встречу 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в которой «Оренбург» уступил «Зениту» (0:3). Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

«Правильно Кукуляк не назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» в начале матча. Был небольшой игровой контакт, игрок «Зенита» упал, но ничего особенного там не было. На 56-й минуте не показал жёлтую Джону Джону за грубую игру.

Отдельно надо обсудить дискуссионный момент на 40-й минуте, когда Кукуляк не показал жёлтую Кулю за грубую игру. Проблема здесь в том, что арбитр вообще не показал ничего. Он изначально пытался задать определённый уровень борьбы, однако в итоге выпал из игры и просто фиксировал моменты: где-то хотел притормозить игроков, но отпускал эпизоды, и игроки начинали лупить друг друга по ногам.

И как раз момент с Кулем — самый показательный. Недопустимо для арбитра ФИФА не дать ничего за такой фол, находясь в правильной позиции. Похожая ситуация была у Буланова в матче за Суперкубок, но там его ещё можно было понять, потому что Соболев сыграл в мяч, а арбитр располагался слишком близко. Здесь же всё открыто и понятно. Нога шла высоко, Куль шипами вскользь ударил соперника по щитку. Все критерии для железной жёлтой карточки. Просто покажи её. Однако если у тебя это не жёлтая и ты не показываешь ничего, то какой ты арбитр ФИФА и что ты там делаешь?

Меня напрягает, что арбитры ФИФА — такие как Чебан, Москалёв, Кукуляк, Иванов — не получают назначений. А когда получают, то у людей складывается впечатление, что лучше бы и не получали. Для меня это одна из основных проблем, которая тянется за департаментом. Для чего этих ребят держать? Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым. Те хотя бы прогрессируют и хотят работать на высоком уровне, у них всё для этого есть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.