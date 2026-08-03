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ЦСКА перепел популярную во время ЧМ-2026 песню перед матчем Кубка России с «Локомотивом»

ЦСКА перепел популярную во время ЧМ-2026 песню перед матчем Кубка России с «Локомотивом»
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ЦСКА креативно анонсировал предстоящий матч 1-го тура группы D Фонбет Кубка России, в котором армейцам предстоит встретится с «Локомотивом». Футболисты красно-синих перепели песню, популярную во время чемпионата мира 2026 года. Встреча состоится 4 августа на «РЖД Арене» в Черкизове.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видео доступно на странице ПФК ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

В прошлом розыгрыше Кубка России ЦСКА дошёл до финала Пути регионов, где уступил московскому «Спартаку» (0:1).

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале сезона-2025/2026 красно-белые переиграли «Краснодар». Основное время матча закончилось вничью – 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Спартака» (4:3).

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