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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА — «Крылья Советов»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА — «Крылья Советов»
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Бывший судья Игорь Федотов разобрал работу арбитра Евгения Буланова, обслуживавшего матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32'     1:1 Витюгов – 62'    

«На девятой минуте Буланов не показал жёлтую Олейникову за неуважение к игре. В зоне между главным и резервным произошла очевидная и длительная задержка соперника без попытки сыграть в мяч. Резервный мог бы и подсказать. Главный арбитр не оставил эпизод без внимания, был диалог. Может, Буланов посчитал, что на девятой минуте рановато наказывать. Эта непоказанная карточка в итоге не отразилась на ходе матча, но она настолько очевидная, что надо было её показать хотя бы для управления — чтобы футболисты понимали, что даже в начале матча так делать нельзя», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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