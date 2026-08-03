Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА — «Крылья Советов»

Бывший судья Игорь Федотов разобрал работу арбитра Евгения Буланова, обслуживавшего матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«На девятой минуте Буланов не показал жёлтую Олейникову за неуважение к игре. В зоне между главным и резервным произошла очевидная и длительная задержка соперника без попытки сыграть в мяч. Резервный мог бы и подсказать. Главный арбитр не оставил эпизод без внимания, был диалог. Может, Буланов посчитал, что на девятой минуте рановато наказывать. Эта непоказанная карточка в итоге не отразилась на ходе матча, но она настолько очевидная, что надо было её показать хотя бы для управления — чтобы футболисты понимали, что даже в начале матча так делать нельзя», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.