Михаил Мудрик вернулся в расположение «Челси» после снятия бана, клуб отреагировал

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вернулся в расположение клуба после снятия бана. Украинец был дисквалифицирован в декабре 2024 года по обвинению в употреблении допинга. В июле Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о завершении дисциплинарного разбирательства в отношении нападающего лондонской команды Михаила Мудрика.

Пресс-служба «синих» в соцсети X опубликовала фотографию Мудрика, прибывшего в Гонконг, где команда проводит вторую часть предсезонной подготовки перед стартом английской Премьер-лиги — 2026/2027. Первая часть прошла в Сиднее.

Фото: ФК «Челси»

Помимо Мудрика, к команде испанца Хаби Алонсо присоединились бельгийский вратарь Майк Пендерс и португальский нападающий Педру Нету, оба получили дополнительный отпуск из-за участия на чемпионате мира — 2026, а также новички Дэнни Уэлбек, Жеовани Кенда и вернувшийся из аренды вратарь Гэбриел Слонина.