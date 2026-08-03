Владимир Путин сыграл в футбол с юным ведущим в финале всероссийского конкурса

Президент России Владимир Путин принял участие в финале всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит в Красноярске. Выходя на сцену, глава государства обменялся двумя футбольными пасами с юным соведущим церемонии, который пасовал ему из зала.

Видео доступно на странице «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

После небольшого экспромта президент поприветствовал гостей и финалистов мероприятия.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — крупнейший проект для талантливых детей и подростков в России. Программа включает 12 направлений, охватывающих сферу науки, технологий, искусства и творчества. В рамках конкурса оцениваются такие навыки, как умение работать в команде, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление, а также организаторские способности.