«Сочи» подписал воспитанника «Зенита» и чемпиона Европы в составе сборной России U17

«Сочи» объявил о переходе воспитанника «Зенита» Рамиля Шейдаева. Как сообщает пресс-служба клуба Лиги Pari, 30-летний форвард подписал контракт до конца сезона-2026/2027. За новый клуб игрок сборной Азербайджана будет выступать под седьмым номером.

«Добро пожаловать в «Сочи», Рамиль!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Сочи»

Шейдаев является чемпионом Европы 2013 года в составе сборной России до 17 лет. Позже нападающий сменил спортивное гражданство и стал выступать за сборную Азербайджана, в составе которой отметился 10 голами в 69 играх. Минувший сезон он провёл в составе «Карабаха».