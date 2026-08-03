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«Сочи» подписал воспитанника «Зенита» и чемпиона Европы в составе сборной России U17

«Сочи» подписал воспитанника «Зенита» и чемпиона Европы в составе сборной России U17
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«Сочи» объявил о переходе воспитанника «Зенита» Рамиля Шейдаева. Как сообщает пресс-служба клуба Лиги Pari, 30-летний форвард подписал контракт до конца сезона-2026/2027. За новый клуб игрок сборной Азербайджана будет выступать под седьмым номером.

«Добро пожаловать в «Сочи», Рамиль!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Сочи»

Шейдаев является чемпионом Европы 2013 года в составе сборной России до 17 лет. Позже нападающий сменил спортивное гражданство и стал выступать за сборную Азербайджана, в составе которой отметился 10 голами в 69 играх. Минувший сезон он провёл в составе «Карабаха».

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