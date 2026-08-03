36-летний Джордан Хендерсон перешёл в «Челси»

36-летний полузащитник Джордан Хендерсон перешёл из «Брентфорда» в «Челси». Футболист подписал контракт с лондонским клубом на два года.

«Челси» рад объявить о подписании контракта с игроком сборной Англии Джорданом Хендерсоном.

Полузащитник, завоевавший за свою карьеру восемь трофеев, включая Премьер-лигу и Лигу чемпионов УЕФА, подписал двухлетний контракт с «Челси» и присоединится к своим новым товарищам по команде перед сезоном-2026/2027», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Челси».

Джордан Хендерсон является воспитанником «Сандерленда». На взрослом уровне полузащитник выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2023 год, завоевав в составе команды ряд трофеев. В послужном списке хавбека также есть «Ковентри Сити», «Аль-Иттифак» и «Аякс».