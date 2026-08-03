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Ташуев: эпизод с пенальти в ворота «Спартака» — незнание правил, забавная ситуация

Ташуев: эпизод с пенальти в ворота «Спартака» — незнание правил, забавная ситуация
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Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал курьёзный эпизод с защитником «Спартака» Кристофером Ву в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1), приведший к пенальти в ворота красно-белых. Камерунец дотронулся до мяча рукой и поставил его на угол вратарской, не подозревая, что голкипер Александр Максименко уже разыграл удар от ворот.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч Премьер» в соцсети «ВКонтакте».

«Эпизод с Ву, который остановил мяч рукой в штрафной, — это чьи-то недоработки или незнание новых правил. Достаточно забавный случай (смеётся). Это не скандал, а забавная ситуация. Кто-то не знал правил. Что делать, бывает. Хотя в целом «Спартак» выиграл у «Ахмата», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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