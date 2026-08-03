Судья удалил игрока и двух тренеров «Уфы» за 20 секунд матча с «КАМАЗом» в Первой лиге

Главный судья матча 4-го тура Лиги Pari «Уфа» — «КАМАЗ» Владимир Шамара в концовке первого тайма удалил полузащитника хозяев Залимхана Юсупова, главного тренера Омари Тетрадзе и старшего тренера Фёдора Щербаченко. Всё это произошло за 20 секунд.

Вероятно, Юсупов получил прямую красную карточку за слова в адрес игрока соперника: их словесную перепалку разнимал резервный судья, находившийся рядом на бровке. Тетрадзе и Щербаченко также получили прямые красные, но уже за выкрики в адрес главного судьи. К слову, Тетрадзе пришлось уводить в подтрибунное помещение сотрудникам «Уфы»: тренер уфимцев был очень недоволен решением Шамары.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Посмотреть его можно в группе Лиги Pari во «ВКонтакте».