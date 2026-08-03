Батчи: качество игры «Краснодара» сохраняется и без Сперцяна, Кривцов сделал шаг вперёд

Футболист «Краснодара» Жоау Батчи высказался об уходе из команды полузащитника Эдуарда Сперцяна, упомянув одноклубника Никиту Кривцова.

— Как команда изменилась после ухода Сперцяна?

— Это большая потеря для команды, потому что Эдуард был нужным игроком для нас. Однако у команды есть чёткие идеи и хорошие игроки. Команда показывает, что даже без Эдуарда качество сохраняется. Новые игроки привнесли свои качества, а футболисты, которые остались, сделали шаг вперёд, понимая всю необходимость. Прогресс будет продолжаться, ситуацию уже не обратить вспять. Будем бороться до конца за наши цели.

— Можно ли сказать, что Кривцов теперь новый лидер?

— Я бы не стал говорить именно так о Никите. Наверное, из‑за позиции, на которой он сейчас играет, создаётся такое впечатление. Никита — это игрок высокого качества. Он продемонстрировал это: показал хорошую игру, принял на себя эту ответственность, продолжил прогрессировать, сделал шаг вперёд. Никита — очень хороший игрок, который привносит качество и сильно помогает команде. Естественно, в таких условиях, при потере важного игрока, команда продолжает двигаться вперёд. Так будет до конца, — сказал Батчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Эдуард Сперцян перешёл в саудовский «Аль-Ахли» перед стартом сезона РПЛ-2026/2027.