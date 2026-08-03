«Правильно бы сформулировать». Генич — о чуть не упущенной победе «Краснодара» в матче РПЛ

Российский комментатор Константин Генич высказался о матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» чуть не упустил победу из-за двух пропущенных мячей в концовке с «Факелом» (3:2).

«Сейчас правильно бы сформулировать. При 3:0 каждый бы тренер сделал такие замены. Он оставил Воробьёва в надежде, что он убежит, забьёт. Уткина он выпускал и в прошлом матче, Оздоева выпускал в прошлом матче. Ну, конечно, все эти замены не сработали. Но, я думаю, все замены были продиктованы ситуацией. «Краснодар» даёт играть. Они уже закончили этот матч при 3:0. «Факел» — молодцы, они до конца искали свои шансы» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».