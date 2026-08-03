15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Правильно бы сформулировать». Генич — о чуть не упущенной победе «Краснодара» в матче РПЛ

«Правильно бы сформулировать». Генич — о чуть не упущенной победе «Краснодара» в матче РПЛ
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» чуть не упустил победу из-за двух пропущенных мячей в концовке с «Факелом» (3:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'     3:0 Кривцов – 59'     3:1 Турищев – 85'     3:2 Сутормин – 88'    

«Сейчас правильно бы сформулировать. При 3:0 каждый бы тренер сделал такие замены. Он оставил Воробьёва в надежде, что он убежит, забьёт. Уткина он выпускал и в прошлом матче, Оздоева выпускал в прошлом матче. Ну, конечно, все эти замены не сработали. Но, я думаю, все замены были продиктованы ситуацией. «Краснодар» даёт играть. Они уже закончили этот матч при 3:0. «Факел» — молодцы, они до конца искали свои шансы» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«ЦСКА сам упустил этот матч». Генич — о ничьей армейцев с «Крыльями Советов» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android