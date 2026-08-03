«КАМАЗ» в большинстве сыграл вничью с «Уфой» в матче Первой лиги, забив на 90+3-й минуте

Завершился матч 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Уфа» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра выступил Владимир Шамара из Ростова-на-Дону. Матч завершился вничью — 1:1.

Первый мяч во встрече забил полузащитник хозяев Магомед Якуев на 60-й минуте. На 90+3-й минуте футболист «КАМАЗа» Максим Богданец положил ответный мяч, установив окончательный счёт — 1:1. На 45-й минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник «Уфы» Залимхан Юсупов.

После четырёх сыгранных матчей в Первой лиге «Уфа» набрала восемь очков и занимает третье место в турнирной таблице. «КАМАЗ» набрал одно очко и располагается на предпоследней, 17-й строчке.

В следующем туре «Уфа» на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом» (8 августа), а «КАМАЗ» в этот же день примет ульяновскую «Волгу».