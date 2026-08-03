Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Ахмат» — «Спартак»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о работе коллеги Антона Фролова в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» победил «Ахмат» (2:1). Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

«Сложная игра для Фролова, моменты полетели аж со второй минуты. В случае с пенальти в ворота «Спартака» понятно, что это проблемы Максименко. Нельзя говорить, что он тянул время, хотя на 89-й минуте это бы так и выглядело. Он поставил мяч и зачем-то катнул Ву, а тот не нашёл ничего лучше, чем дотронуться до мяча рукой.

Некоторые начинают цепляться, якобы изменения в правилах касаются только аутов, но ничего подобного. Ауты, угловые, удары от ворот и прочее — это всё возобновление игры. Во всех этих случаях при неправильном вводе мяча может применяться принцип преимущества. Если бы Ву коснулся мяча ногой и пошла атака «Спартака», то арбитр попросил бы перебить, поскольку Максименко бил по катящемуся мячу.

Однако тут включился принцип преимущества и произошло более серьёзное нарушение в виде игры рукой. Откатываться к неправильному вводу мяча в такой ситуации уже никто не будет. И так сейчас везде. Для меня это простой момент, для Фролова он оказался ещё проще. Обратите внимание, насколько быстро он разобрался. Даже не замешкался! Значит, об этом говорили и это показывали. Плюс не забываем объяснения Розетти по аналогичному моменту у Сухого в матче «Крыльев Советов» с «Динамо» Махачкала, когда решение не назначить 11-метровый признали ошибочным.

По моменту на 65-й минуте появляются новые кадры, где показывают, что у Литвинова пятка выскочила из бутсы. Однако наступа на ахилл там не видно, как и продавливания. Возможно, где-то сбоку защитник зацепил шипами его бутсу. Но по тем повторам, которые были в трансляции, это незначительный контакт. И арбитры сейчас за такое не будут давать 11-метровый. Для меня это не фол, и правильно судьи не назначили пенальти. И, главное, это не повод для вмешательства VAR, пускай они и проверяли момент. Хотя если бы Фролов назначил 11-метровый, то видеоассистенты тоже не полезли бы. Арбитр находился в хорошей позиции и сам оценивал эпизод.

На 74-й минуте правильно дали красную карточку Касинтуре. Сразу вспоминаются чемпионат мира и матч открытия. Фролов момент не видел, мяч был в другой стороне. VAR вмешался и показал ему эпизод. У Зобнина и Касинтуры шла борьба за позицию: игрок «Спартака» получил жёлтую за применение рук, а футболиста «Ахмата» удалили за удар предплечьем по голове.

Не думаю, что будет большая дисквалификация. Один матч — максимум. Если только департамент не решит, что это ошибочная красная. В любом случае основания для удаления были: амплитуда, движение, удар. Фролов карточку показал, вопросов нет, нормально разобрались», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.