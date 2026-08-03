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Арбитр Федотов оценил дебют 26-летнего судьи в РПЛ

Арбитр Федотов оценил дебют 26-летнего судьи в РПЛ
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Бывший судья Игорь Федотов отреагировал на дебют в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге 26-летнего арбитра Данила Набоки, обслуживавшего встречу 2-го тура чемпионата России, в которой «Родина» уступила «Ростову» (2:4).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4'     1:1 Комаров – 16'     1:2 Крижан – 52'     1:3 Лангович – 56'     2:3 Сако – 74'     2:4 Шанталий – 90'    

«Данил Набока — уже второй дебютант в этом сезоне. Хорошая работа, понятные решения. На 13-й минуте правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Родины» и показал жёлтую карточку Дятлову за срыв перспективной атаки. Быстро, понятно. Накинул ему 0,1 балла, чтобы поддержать молодого арбитра. Также Набока верно засчитал гол в ворота «Родины» на 90-й минуте, офсайда там не было.

На месте арбитров, которым уже ближе к 40 и больше, я бы волновался. Иванов, Москалёв, тот же Чебан, хоть он и помоложе — они не получают назначений, а молодые получают. Понятно, что департаменту надо как-то смотреть на новых арбитров, но тот же Заика уже и на Кубок получил назначение. Это о чём-то говорит», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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