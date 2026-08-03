Арбитр Федотов оценил дебют 26-летнего судьи в РПЛ

Бывший судья Игорь Федотов отреагировал на дебют в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге 26-летнего арбитра Данила Набоки, обслуживавшего встречу 2-го тура чемпионата России, в которой «Родина» уступила «Ростову» (2:4).

«Данил Набока — уже второй дебютант в этом сезоне. Хорошая работа, понятные решения. На 13-й минуте правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Родины» и показал жёлтую карточку Дятлову за срыв перспективной атаки. Быстро, понятно. Накинул ему 0,1 балла, чтобы поддержать молодого арбитра. Также Набока верно засчитал гол в ворота «Родины» на 90-й минуте, офсайда там не было.

На месте арбитров, которым уже ближе к 40 и больше, я бы волновался. Иванов, Москалёв, тот же Чебан, хоть он и помоложе — они не получают назначений, а молодые получают. Понятно, что департаменту надо как-то смотреть на новых арбитров, но тот же Заика уже и на Кубок получил назначение. Это о чём-то говорит», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.