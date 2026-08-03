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Арбитр Федотов разобрал резонансный гол «Динамо» Махачкала в ворота «Локомотива»

Арбитр Федотов разобрал резонансный гол «Динамо» Махачкала в ворота «Локомотива»
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Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал резонансный гол «Динамо» Махачкала в ворота «Локомотива» на 73-й минуте матча 2-го тура Альфа-Банк РПЛ между командами. Победу во встрече одержали футболисты из Махачкалы – 2:1. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

«На 10-й минуте Карасёв не показал жёлтую Карпукасу за грубую игру. И самый обсуждаемый момент – гол «Динамо» на 73-й минуте. Многие до сих пор считают, что там был фол в начальной стадии, прежде чем началась вертикальная атака. Игрок «Локомотива», пытаясь сыграть в мяч, промахнулся по нему. В этот же момент к мячу начал тянуться футболист «Динамо». Игрок «Локо» завалился, пытаясь подрисовать, и произошёл игровой контакт в ногах. Промахнулся по мячу он не из-за соперника, воздействия здесь никакого не было. И, по мне, неважно, кто был инициатором контакта, потому что к этому моменту мяча рядом уже не было. Это не нарушение, гол забит чисто», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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