Арбитр Федотов разобрал резонансный гол «Динамо» Махачкала в ворота «Локомотива»

Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал резонансный гол «Динамо» Махачкала в ворота «Локомотива» на 73-й минуте матча 2-го тура Альфа-Банк РПЛ между командами. Победу во встрече одержали футболисты из Махачкалы – 2:1. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.

«На 10-й минуте Карасёв не показал жёлтую Карпукасу за грубую игру. И самый обсуждаемый момент – гол «Динамо» на 73-й минуте. Многие до сих пор считают, что там был фол в начальной стадии, прежде чем началась вертикальная атака. Игрок «Локомотива», пытаясь сыграть в мяч, промахнулся по нему. В этот же момент к мячу начал тянуться футболист «Динамо». Игрок «Локо» завалился, пытаясь подрисовать, и произошёл игровой контакт в ногах. Промахнулся по мячу он не из-за соперника, воздействия здесь никакого не было. И, по мне, неважно, кто был инициатором контакта, потому что к этому моменту мяча рядом уже не было. Это не нарушение, гол забит чисто», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.