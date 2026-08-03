«Не знаю, почему не дал пенальти». Арбитр Федотов — о работе Танашева в матче «Балтики»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о работе судьи Инала Танашева в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Балтикой» и московским «Динамо» (2:1).

«Первая отрицательная оценка в туре. Единственный момент случился на 71-й минуте. Ошибся здесь Танашев: занимая открытую позицию, он должен был сам назначать 11-метровый в ворота «Динамо». Никто ему ничего не перекрывал. Не знаю, почему арбитр не назначил пенальти — был явный фол по неосторожности. Танашев исправился после просмотра повтора. Оценка снижается на 0,5 балла за то, что арбитр не разобрался в несложной игровой ситуации, находясь в хорошей позиции», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.