Константин Генич сделал татуировку, посвящённую финалу ЧМ-2026, и объяснил причину

Российский комментатор Константин Генич сделал татуировку, посвящённую финалу чемпионата мира 2026 года, и объяснил причину. В финале мирового первенства сборная Испании переиграла команду Аргентины со счётом 1:0.

Фото: Из личного архива Константина Генича

«Первый финал ЧМ. На федеральном канале. Событие. Думаю, для каждого комментатора это веха в карьере. Вряд ли можно запрыгнуть уже повыше…

Решил зафиксировать эту дату на своей ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В чемпионате мира приняли участие 48 национальных команд. Турнир прошёл в трёх странах — США, Канаде и Мексике — с 11 июня по 19 июля.