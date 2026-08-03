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Константин Генич сделал татуировку, посвящённую финалу ЧМ-2026, и объяснил причину

Константин Генич сделал татуировку, посвящённую финалу ЧМ-2026, и объяснил причину
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Российский комментатор Константин Генич сделал татуировку, посвящённую финалу чемпионата мира 2026 года, и объяснил причину. В финале мирового первенства сборная Испании переиграла команду Аргентины со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Фото: Из личного архива Константина Генича

«Первый финал ЧМ. На федеральном канале. Событие. Думаю, для каждого комментатора это веха в карьере. Вряд ли можно запрыгнуть уже повыше…

Решил зафиксировать эту дату на своей ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В чемпионате мира приняли участие 48 национальных команд. Турнир прошёл в трёх странах — США, Канаде и Мексике — с 11 июня по 19 июля.

Календарь чемпионата мира - 2026
Турнирная сетка чемпионата мира - 2026
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