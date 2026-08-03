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Брейдо прокомментировал отказ ЦСКА от трансфера Жуана Сантоса из «Гёзтепе»

Брейдо прокомментировал отказ ЦСКА от трансфера Жуана Сантоса из «Гёзтепе»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал отказ армейцев от трансфера нападающего Жуана Сантоса из «Гёзтепе».

«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вёл переговоры с турецким клубом «Гёзтепе».

Однако когда ПФК ЦСКА взвесил совокупность игровых и финансовых характеристик, было принято общее решение выйти из переговоров. Благодарим руководство «Гёзтепе» за профессиональный и конструктивный диалог», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Жуан Сантос является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». В «Гёзтепе» футболист перебрался в 2024 году в рамках аренды из «Саутгемптона», а летом 2025-го подписал с турецкой командой полноценный контракт. В 32 матчах прошлого сезона Сантос забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 12 млн.

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