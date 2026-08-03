Брейдо прокомментировал отказ ЦСКА от трансфера Жуана Сантоса из «Гёзтепе»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал отказ армейцев от трансфера нападающего Жуана Сантоса из «Гёзтепе».

«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вёл переговоры с турецким клубом «Гёзтепе».

Однако когда ПФК ЦСКА взвесил совокупность игровых и финансовых характеристик, было принято общее решение выйти из переговоров. Благодарим руководство «Гёзтепе» за профессиональный и конструктивный диалог», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Жуан Сантос является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». В «Гёзтепе» футболист перебрался в 2024 году в рамках аренды из «Саутгемптона», а летом 2025-го подписал с турецкой командой полноценный контракт. В 32 матчах прошлого сезона Сантос забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 12 млн.