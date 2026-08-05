15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал — Бетис: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 21:30 5 августа

Начало прямой видеотрансляции товарищеского матча «Арсенал» — «Бетис»
Комментарии

5 августа в 21:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Арсенал» (Англия) и «Бетис» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 3
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Рикельме – 9'     0:2 Деосса – 26'     1:2 Инкапье – 32'     1:3 Форнальс – 43'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме
В Испании сообщили о планах Винисиуса на фоне слухов о трансфере в «Арсенал»

Игроки «Арсенала» поют We are the champions после победы в АПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android