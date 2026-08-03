Брейдо прокомментировал ситуацию с оплатой «Генчлербирлиги» арендованного у ЦСКА Койты

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с оплатой со стороны турецкого клуба «Генчлербирлиги» арендованного у ЦСКА нападающего Секу Койты.

«По информации турецких СМИ, ПФК ЦСКА в вопросе второго транша не был гибок и обратился в ФИФА, в то время как «Генчлербирлиги» проявлял инициативу. Это абсолютная неправда.

Стоит начать с того, что первый транш в рамках ещё арендного соглашения «Генчлербирлиги» успешно провёл в ПФК ЦСКА (кстати, способ расчётов предложили именно мы). Срок оплаты второго транша за аренду истекал в конце февраля 2026 года.

Наш клуб и на этот раз был традиционно гибок в поиске форм оплаты, тогда как «Генчлербирлиги» в период с февраля по апрель не отвечал на наши письма, в которых мы напоминали об оплате.

Соответственно, потеряв надежду на мирное решение вопроса, мы были вынуждены обратиться в ФИФА, где 9 июня вынесли решение об исполнении обязательств со стороны турецкого клуба в течение 45 дней. И лишь непосредственно перед истечением этого срока, после продолжительной паузы, турецкий клуб запросил ещё неделю, однако вопрос вновь не был решён. Мы снова обратились в ФИФА, и только после этого вместе с «Генчлербирлиги» начался активный поиск решений.

Впереди останутся ещё два транша уже в рамках вступившего в силу полноценного трансфера, которые мы будем ждать в установленные сроки», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Летом 2025 года Койта перешёл в турецкий клуб на правах аренды.

Койта присоединился к красно-синим летом 2024 года. Нападающий сыграл за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.