«Чемпионат» и Okko покажут первый матч между «Арсеналом» и «Бетисом»

Сегодня, 5 августа, в 21:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Арсенал» (Англия) и «Бетис» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине. Эта встреча станет первой между «Арсеналом» и «Бетисом».

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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