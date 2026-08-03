«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере 18-летнего полузащитника из чемпионата Бельгии

18-летний атакующий полузащитник Константинос Карецас перешёл из бельгийского «Генка» в «Боруссию» Дортмунд. О трансфере объявила пресс-служба немецкой команды на официальном сайте. С игроком был подписан пятилетний контракт — до лета 2031 года.

В прошлом сезоне Карецас провёл 34 матча в бельгийской лиге. Футболист не отметился забитыми голами, но оформил 11 результативных передач. Два гола и пять ассистов на счету игрока сборной Греции во встречах Лиги Европы УЕФА — 2025/2026.

Фото: ФК «Боруссия» Дортмунд

По данным СМИ, сумма трансфера Карецаса в дортмундскую «Боруссию» составила € 30 млн. Ранее интерес к футболисту приписывали итальянскому «Милану».