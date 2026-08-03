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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Факел»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Факел»
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Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» одержал победу над воронежским «Факелом» (3:2). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Станислав Матвеев из Троицка.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'     3:0 Кривцов – 59'     3:1 Турищев – 85'     3:2 Сутормин – 88'    

«Хороший арбитр Матвеев, перспективный, однако что в конце того сезона, что в начале этого у него чуть-чуть не получается. Есть проблема в понимании и трактовке единоборств. Может быть, в смелости. Момент с 11-метровым в ворота «Факела» — открытый, арбитр смотрит в точку нарушения. Да, сложно сразу понять, где именно был фол — в штрафной или за её пределами. Но можно же просто назначить штрафной и показать жёлтую, чтобы VAR проверил географию. А Матвеев не сделал ничего, хотя находился в открытой позиции. Простейшая ситуация, после которой у арбитра снижается оценка.

Впрочем, если брать полностью матчи у Танашева и Матвеева, то всё очень хорошо. Понимание игры, единоборств, плюс надо отметить VAR, который правильно вмешивался. Арбитры в итоге исправились», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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