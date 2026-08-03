Писарев оценил перспективы «Спартака» на чемпионство в РПЛ в случае перехода Даку

Тренер сборной России Николай Писарев оценил перспективы московского «Спартака» на чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге в случае перехода из «Рубина» нападающего Мирлинда Даку.

«Даку должен забить больше 10 мячей в нынешнем сезоне и сделать «Спартак» чемпионом. Я верю, что переход албанца в московскую команду может сработать», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщили, что Даку близок к переходу в «Спартак».

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.