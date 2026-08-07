«Бавария» — «Астон Вилла»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 августа, состоится товарищеский матч между клубами «Бавария» (Германия) и «Астон Вилла» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Кай Так» в Гонконге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала 65 очков и заняла четвёртое место. Также бирмингемская команда выиграла Лигу Европы. По результатам прошедшего сезона чемпионата Германии «Бавария» заработала 89 очков и расположилась на первой строчке. Мюнхенский клуб дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

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