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Астон Вилла — Бавария: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию, 7 августа 2026

«Бавария» — «Астон Вилла»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 7 августа, состоится товарищеский матч между клубами «Бавария» (Германия) и «Астон Вилла» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Кай Так» в Гонконге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Права на трансляцию товарищеского матча «Бавария» — «Астон Вилла» в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 августа 2026, пятница. 15:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Джэ – 37'     2:0 Диас – 74'     2:1 Гомес – 83'    

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала 65 очков и заняла четвёртое место. Также бирмингемская команда выиграла Лигу Европы. По результатам прошедшего сезона чемпионата Германии «Бавария» заработала 89 очков и расположилась на первой строчке. Мюнхенский клуб дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

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