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«Арсенал» представил третью форму на новый сезон, впервые за пять лет вернулся жёлтый цвет

«Арсенал» представил третью форму на новый сезон, впервые за пять лет вернулся жёлтый цвет
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Лондонский «Арсенал» совместно с брендом adidas представил третий игровой комплект на сезон-2026/2027. Как сообщает пресс-служба «канониров», форма вдохновлена верой, амбициями и креативностью, которые определяют клуб и менталитет «Арсенала».

Фото: ФК «Арсенал»

«Возвращается культовый жёлтый цвет впервые за пять сезонов, а также смелое новое воплощение одного из самых узнаваемых дизайнерских элементов клуба. «Менталитет «Арсенала» — это идея о том, что «Арсенал» — это больше, чем просто клуб, это общее чувство возможностей. Образ мышления, сформированный поколениями игроков, болельщиков и сообществ, которые всегда верили в то, что нужно делать всё по-своему, двигаться вперёд и создавать воспоминания, которые выдержат испытание временем.

Фото: ФК «Арсенал»

Новая третья форма отражает этот дух, поскольку клуб вступает в захватывающую новую эру в качестве победителей английской Премьер-лиги, продолжая повышать стандарты и двигаться вперёд.

Фото: ФК «Арсенал»

В дизайне, вдохновлённом цветом, тесно связанным с самыми запоминающимися моментами истории «Арсенала», сочетаются наследие и уверенная современная идентичность. Обновлённая интерпретация культового изображения молнии клуба вплетена в ткань, создавая современное выражение символа, который давно вплетён в историю «Арсенала», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.

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