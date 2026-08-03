Арбитр Федотов рассказал о новом правиле в РПЛ

Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал о новом правиле в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, которое касается травм голкиперов.

«27 июля IFAB [Международный совет футбольных ассоциаций] выпустила поправку, её задним числом привязали к новым правилам от 1 июля. Она касается тактических травм вратарей. Допустим, голкипер выбивает мяч и говорит, что ему больно, арбитр вызывает врачей. У тренера возникает техническая пауза, чтобы пообщаться с игроками, плюс сбивается темп игры. Команды этим пользовались. Теперь всё иначе: в подобных ситуациях, за исключением игровых эпизодов и столкновений, включается то же правило, что и у полевых игроков. Но, так как вратаря убрать с поля нельзя, поле на одну минуту должен покинуть один из партнёров — его выбирает тренер. Если в течение этой минуты ситуация повторяется, то время для игрока за пределами поля обнуляется — минута стартует заново, когда мяч введён в игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.