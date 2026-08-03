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Судья подкатом сбил игрока в матче «Уфа» — «КАМАЗ» в Первой лиге

Судья подкатом сбил игрока в матче «Уфа» — «КАМАЗ» в Первой лиге
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Главный судья матча 4-го тура Лиги Pari между «Уфой» и «КАМАЗом» (1:1) Владимир Шамара невольно стал участником опасного эпизода в первом тайме. Арбитр поскользнулся и влетел в футболиста хозяев Шамиля Исаева. К счастью, обошлось без повреждений с обеих сторон: и судья, и футболист доработали встречу до конца.

Россия — Лига Pari . 4-й тур
03 августа 2026, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Якуев – 60'     1:1 Bogdanets – 90+3'    
Удаления: Юсупов – 45+1' / нет

Символично, что спустя пару минут Шамара вновь был вовлечён в эпизод. Он удалил полузащитника «Уфы» Залимхана Юсупова, главного тренера Омари Тетрадзе и старшего тренера Фёдора Щербаченко. Вероятно, первый получил прямую красную карточку за слова, сказанные в адрес соперника или кого-то из судей, а тренеры были удалены за споры с Шамарой. Тетрадзе и вовсе пришлось уводить в подтрибунное помещение с помощью сотрудников «Уфы».

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