Судья подкатом сбил игрока в матче «Уфа» — «КАМАЗ» в Первой лиге

Главный судья матча 4-го тура Лиги Pari между «Уфой» и «КАМАЗом» (1:1) Владимир Шамара невольно стал участником опасного эпизода в первом тайме. Арбитр поскользнулся и влетел в футболиста хозяев Шамиля Исаева. К счастью, обошлось без повреждений с обеих сторон: и судья, и футболист доработали встречу до конца.

Символично, что спустя пару минут Шамара вновь был вовлечён в эпизод. Он удалил полузащитника «Уфы» Залимхана Юсупова, главного тренера Омари Тетрадзе и старшего тренера Фёдора Щербаченко. Вероятно, первый получил прямую красную карточку за слова, сказанные в адрес соперника или кого-то из судей, а тренеры были удалены за споры с Шамарой. Тетрадзе и вовсе пришлось уводить в подтрибунное помещение с помощью сотрудников «Уфы».