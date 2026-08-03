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«Факел» объявил о трансфере правого защитника из Марокко

«Факел» объявил о трансфере правого защитника из Марокко
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Воронежский «Факел» представил марокканского правого защитника Ходейфы Эль-Мхассани в качестве новичка клуба. Как сообщает пресс-служба команды Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, с 26-летним латералем был подписан двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон.

К «Факелу» Эль-Мхассани присоединился в статусе свободного агента. Ранее издание AfricaFoot сообщало, что защитник привлёк интерес нескольких клубов, но именно «Факел» сумел убедить игрока и его окружение благодаря амбициозному проекту.

В минувшем сезоне у Эль-Мхассани 26 матчей во всех соревнованиях, три гола и одна результативная передача за клуб «ФУС Рабат».

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