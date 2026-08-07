«Чемпионат» и Okko покажут матч открытия Второй Бундеслиги между «Бохумом» и «Гертой»

Сегодня, 7 августа, в 21:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча открытия Второй Бундеслиги между клубами «Бохум» и «Герта». Игра пройдёт на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме.

По результатам прошедшего сезона в Бундеслигу вышли «Шальке-04», «Эльверсберг» и «Падерборн 07». Из главной лиги Германии во Вторую Бундеслигу опустились «Санкт-Паули», «Хайденхайм» и «Вольфсбург».

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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