«Очень спорные моменты». Тихонов оценил судейство в матче «Ахмат» — «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил судейство в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые одержали победу над «Ахматом» (2:1). В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов.

— Некоторые моменты особенно в начале игры, три-четыре момента, очень спорные моменты, которые он ставит в пользу «Ахмата». Я не в коем случае не говорю, что какая-то работа шла. Но это всё видно. Мы играли в футбол, мы понимаем в футболе, когда судья свистит неправильно. И это было в игре со «Спартаком».

— А вопросов к игровой дисциплине Ву нет?

— Для меня Ву очень сильный защитник. Он хороший защитник, — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»