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«Очень спорные моменты». Тихонов оценил судейство в матче «Ахмат» — «Спартак»

«Очень спорные моменты». Тихонов оценил судейство в матче «Ахмат» — «Спартак»
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил судейство в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые одержали победу над «Ахматом» (2:1). В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

— Некоторые моменты особенно в начале игры, три-четыре момента, очень спорные моменты, которые он ставит в пользу «Ахмата». Я не в коем случае не говорю, что какая-то работа шла. Но это всё видно. Мы играли в футбол, мы понимаем в футболе, когда судья свистит неправильно. И это было в игре со «Спартаком».

— А вопросов к игровой дисциплине Ву нет?
— Для меня Ву очень сильный защитник. Он хороший защитник, — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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