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Бохум — Герта: во сколько начало матча открытия Второй Бундеслиги 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Бохум» — «Герта»: во сколько начало матча открытия Второй Бундеслиги, где смотреть
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Сегодня, 7 августа, состоится матч открытия Второй Бундеслиги сезона-2026/2027 между клубами «Бохум» и «Герта». Игра пройдёт на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Германия — Вторая Бундеслига . 1-й тур
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
0 : 1
Герта
Берлин
0:1 Грённинг – 39'    

По итогам минувшего сезона Второй Бундеслиги «Бохум» набрал 44 очка и занял девятое место. «Герта» заработала 51 очко и расположилась на седьмой строчке.

По результатам прошедшего сезона в Бундеслигу вышли «Шальке-04», «Эльверсберг» и «Падерборн 07». Из главной лиги Германии во Вторую Бундеслигу опустились «Санкт-Паули», «Хайденхайм» и «Вольфсбург».

Календарь Второй Бундеслиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Второй Бундеслиги сезона-2026/2027
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