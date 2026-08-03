Лукас Пакета прокомментировал возможный переход Луиса Энрике из «Зенита» во «Фламенго»

Полузащитник «Фламенго» Лукас Пакета прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Луиса Энрике и форварда мадридского «Атлетико» Тьяго Альмады в бразильский клуб.

«Мы всегда хотим, чтобы у нас в команде были отличные футболисты, которые будут играть вместе. Оба – великолепные игроки с богатой историей в своих командах, и мы будем очень рады их видеть», — приводит слова Пакета ESPN.

Бразилец выступает за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 24 млн.